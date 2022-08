Sirdoonkii loo diray in uu keeno ‘madaxii' Usaama Bin Laden iyo jabkii uu la kulmay

Sannadkii 1996kii, si kastaba ha ahaatee, Schroen wuxuu yirii "xaaladad way is bedeshay" ka dib markii sirdoonka Maraykanka ay bilaabeen inay diiradda saaraan dhaqdhaqaaqyada Usama Bin Laden, oo ahaa mujaahid aan caan ahayn xilliggaas isla markaana ahaa mujaahid horkacayay dagaal jabhadeed oo ka dhan ahaa midowgii Soofiyeedka sannadihii 1980-aadkii.

Schroen waxa uu sameeyay qayb ka mid ah koox yar oo ka tirsan Xarunta La-dagaalanka Argagaxisada ee CIA-da kuwaas oo ka digay halista waddaadka u dhashay Sucuudiga, Usama, Schroen isla markiiba waxa uu bilaabay in uu xiriir la sameeyo taliyayaashii Afgaanistaan oo uu garanayay wakhtigii uu gobolka joogay. Schroen iyo CIA-da waxay si isdaba joog ah isugu dayayeen inay dilaan ama soo qabtaan Bin Ladan, iyadoo qorshuhu ahaa in weeraro gaadmo ah lagu qaado kolonyo uu la socday iyo in lagu weeraro beertiisa oo ku taallay koonfurta Afgaanistaan si loogu garaaco gantaallo ama loola beegsado qaraxyo. Ugu dambeyn, Bin Laden wuxuu sii waday inuu qorsheeyo qaraxyadii lagu weeraray safaaradaha Mareykanka ee Kenya iyo Tanzania sannadkii 1998-kii, wuxuuna bishii August ee sannadkaas ka badbaaday weerar culus oo lagu qaaday saldhigyo ay Al-Qaacida ku lahaayeen gobolka Khost ee dalka Afgaanistaan.

"Weligay ma fileyn in taleefoon la iigu sheego hawlgalkan," ayuu yiri sanado ka dib. "Waxaan u maleynayaa in uu ahaa go'aanka ugu wanaagsan, marka la eego xiriirka dheer ee aan la lahaa dadkaas ka tirsanaa Isbaheysiga Waqooyiga."

In kasta oo ay hore u sheegeen maamulkii Maraykanka ee George W Bush in dawladda Ciraaq si uun loola xiriirinayay weeraradii 9/11, Schroen waxa uu sheegay in aanu waligiis rumaysnayn in Ciraaq ay wax ka ogaatay weerarkaas. Schroen ayaa ugu dambayntii shaqada ka fariistay sannado ka dib duullaankii Afgaanistaan, sanadkii 2005-tii waxa uu daabacay buug la magacaabo "First In" oo ku saabsan hawlgalka.