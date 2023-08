Farsamada dhar-samaynta ee Soomaalida oo kaliya u gaarka ah

“Dadka sameeya waxay u badan yihiin rag, laakinse dumarna way ku jiraan oo way caawiyaan” ayuu yiri Cali Cismaan Faarax.

“Dadka way kala gacan fudud yihiin, qof ayaa soo saari kara shan xabbo, qof ayaa soo saari kara 14 xabbo” ayuu yiri Cali Cismaan Faarax. Cali wuxuu intaa ku daray in lix qof ay uga shaqeeyaan goobta ay dharka alindiga ku sameeyaan ooku taalla degmada Xamar weyne.

“Ugu yaraan 3 saacadood ama 4 sacadood ayey qaadanaysaa in lagu sameeyo hal shey” ayuu Yiri Cali oo ka hadlayey wakhtiga galaya in hal shey la soo saaro, laakinse dharka maryaha waaweyn ka samaysan sida macawisyada ayuu sheegay in ay wakhti badan qaataan. Taariikhdu waxay sheegaysaa in qarniyaal ka hor, dadka alindiga sameeya uu qofkiiba labo shey soo saari jiray.