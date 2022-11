Maxay ka dhigan tahay cunaqabateynta uu Mareykanku uu saaray ragga hubka geeya Soomaaliya?

Saacad ka hor

Bayaankan waxaa lagu sheegay in cunaqabateyn lagu soo rogay shabakad ka kooban toban qof oo Soomaali ah oo lagu tilmaamay in ay hubka sharci darrada ah soo geliyaan Soomaaliya.

Wuxuu sheegay in shaki uu uga jiro dad qaar ee Mareykanka uu ku tilmaamay inay hubka soo geliyaan Soomaaliya isla markaana loo baahan yahay in la xaqiijiyo in qofka ganacsadaha ay kooxaha u handadeen ama in kale.