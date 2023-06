Haweeneey la arkay iyada oo ku dhex neefsanaysa naxashkii meydkeeda la geliyay

Dadkii ku baroor diiqaayay aaska haweeney da’ ah oo u dhalatay dalka Ecuador ayaa aad uga naxay markii ay ogaadeen in ay wali nooshahay.

War qoraal ah oo ay wasaaraddu soo saartay ayay ku sheegtay in haweenaydu uu wadnaha ah istaagay taas oo sababtay in neefta iyo shaqada wadnuhuba istaagaan – oo aanay ka jawaabin isku dayo ay dhaqaatiirta sameeyeen ee ahaa in dib loo kiciyo.