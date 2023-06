Sacuudiga oo ku dhawaaqay qorshihiisii ugu ballaarnaa ee Xajka

Dhinaca adeegyada dadka looggu gargaarayo samafalkana ah, Al-Sudais, ayaa waxa uu sheegay in Madaxtooyadu in ka badan 8,000 oo shaqaale iskaa wax u qabso ah ay ka hawl galisay labada Masjid ee Barakaysan oo toban goobood ah, iyo in ka badan 200,000 oo saacadood oo iskaa wax u qabso ah in la shaqeyn doono, inta lagu guda jiro xilliga Xajka.