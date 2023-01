Gabadh saaxiibkeed heshiis guur kaga baxday oo ay maxkamad xukuntay

35 Daqiiqadood ka hor

Dukumiintiyada maxkamadda ayaa muujinaya in Richard Tumwine iyo Fortunate Kyarikunda, oo labaduba ah macallimiin, ay bilaabeen xiriirkooda 2015, iyadoo markii dambe ay galeen heshiis guur sannadkii 2018.

Maxkamaddu waxay sidoo kale dhageysatay in Tumwine, oo ah macallin, uu dhaqaale ahaan Kyarikunda ka taageeray kharashaadka shahaado diploma ah oo kuliyadda sharciga ah taas oo ay ka baraneysay Xarunta Horumarinta Sharciga halkaas oo uu ku kharash gareeyay in ka badan 2,500 oo doolar.

Garsooraha darajada koowaad ee Kanungu Asanasio Mukobi ayaa xukumay in mar haddii Kyarikunda aysan oofin ballankii guurka, uu Tumwine xaq u leeyahay inuu dib u helo lacagtii uu ku kharash gareeyay.

Intii ay socotay dhageysiga dacwadda, Tumwine waxa uu maxkamadda u sheegay in xafladda hordhaca ah loo qorsheeyay Febraayo 2022 balse aysan dhicin, mana jirto sabab macquul ah oo la sheegay.

Maxay tahay sababta ay haweeneyda uga baxday ballanta guurka?

Maxkamadda ayaa dhageysatay in Kyarikunda ay la timid cudur daar ah in waalidkeed ay sheegeen in gabadhooda aysan guursan nin ka weyn, iyadoo ula jeedday Tumwine.