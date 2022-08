Maxaa la gudboon Raila Odinga ka dib natiijadii doorashada?

37 Daqiiqadood ka hor

Guddoomiyaha guddiga doorashada ee Kenya ayaa ku dhawaaqay in William Ruto uu ku guuleystay doorashada madaxweynaha, haddaba maxaa la gudboon isbaheysiga uu hoggaamiyo Raila Odinga.

Ma hubno waxa ay ugala jeeddo qoraalkan balse dad badan waxay u arkaan in isbaheysiga Azimio ee uu hoggaamiyo Raila Odinga ay ugu dambeyn Isniinta maxkamad geyn doonaan dacwad ka dhan ah natiijada ay ku dhawaaqeen guddiga doorashada.

Sida uu dhigayo sharciga Kenya, musharraxa madaxweyne ee doodda ka qabo doorashada waa in muddo toddobo maalmood gudahooda uu dacwad ugu gudbiyaa maxkamadda.

Buuq iyo jahwareer ayaa maanta harreeyay xarunta Bomas ee looga dhawaaqay In Ruto uu ku guuleysatay doorashada madaxtinimada ee Kenya.

Waxay u muuqatay in uu buuqa ka dhashay markii qof taageersanaa Raila Odinga uu isku dayay in uu hor istaago in uu hadlo guddoomiyaha guddiga doorashada Wafula Chebukati.