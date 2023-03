Trump oo ay u badan tahay in xabsiga la dhigi doono

Saacad ka hor

Eedeymo danbiyeed ayaa lagu soo oogaya Donald Trump xilli maxkamadeyntiisa lagu wado inay ka dhacdo magaalada New York, taasoo ka dhigaysa inuu yahay madaxweynihii ugu horreeyay ee Mareykan ah ee taariikhda lagu soo oogo dambiyo.

Waxaa lagu eedeeyay in lacagta la siiyay haweeneydaas ka hor doorashadii sanadkii 2016 ka dhacday Mareykanka si ay uga aamusto arrin lagu eedeeyay si aysan u fadeexeyn.

Xeerbeegti ayaa u codeysay in dacwad lagu soo oogo Trump kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen lacag dhan $130,000 doolar oo uu siiyay Stormy Daniels isku day uu ku doonayay in uu ku aamusiyo si aanay u fadeexeyn.

Madaxweynihii hore ee Mareykanka, oo ku nool gobolka Florida, ayaa lagu wadaa in Isniinta uu u duulo magaalada New York , waxaa la filayaa in Talaadada lasoo taago maxkamad, sida ilo wareedyo si dhaw ula socdo arrintaas ay u sheegeen warbaahinta CBS oo bahwadaag la ah BBC-da.