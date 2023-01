Turkiga iyo Sweden oo markale goradda isla galay

Saacad ka hor

Kooxdu waxay ku baaqday Erdogan inuu fursadda uu ka faa’ideysto uu xilka ka dago, ka hor inta ay arrintiisu ku soo dhammaan in lagu daldalo fagaaraha Taksim.

Xigashada Sawirka, THE SWEDISH SOLIDARITY COMMITEE FOR ROJAVA

Sweden ayaa wacad ku martay in ay iska fogeyn doonto labada kooxood si ay taageero uga hesho Turkiga dalabkooda Nato oo muddo bilo ah dib u dhac uu ku yimid.

Turkiga ayaa sheegay in dowladda cusub ee isbaheysiga midigta-dhexe ee Sweden oo taageero ka helaya xisbiga midigta-fog, ay ka sahlan tahay in lala shaqeey, balse dibadbaxa Stockholm ay Ankara ka carootay.

Cavusoglu ayaa u sheegay warbaahinta dowladda in Sweden ay ka go’an tahay inay oofiso ballan qaadkeeda ah inay tallaabo ka qaadi doonto kooxaha argagixisada ah.

Ulf waxa uu TV4 u sheegay in ay "aad u adag tahay" in dal sida Sweden oo kale ah hoggaamiyihiisa oo si dimuqraadi ah loo soo doortay in daldalaad wax u eg lagu sameeyo.