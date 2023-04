Trump mala jeebeyn doonaa?

Subaxnimada Talaadada, tiro kamid ah booliiska iyo saraakiisha maxkamadda gaar ahaan ciidamada ilaalada madaxweynaha ayaa lagu wadaa in Trump ay ku wehliyaan waddooyinka New York ilaa maxkamadda hoose ee Manhattan.

Xeerbeegti ayaa u codeysay in dacwad lagu soo oogo Trump kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen lacag dhan $130,000 doollar oo uu siiyay Stormy Daniels isku day uu ku doonayay in uu ku aamusiyo si aanay u fadeexeyn.

Maxaa dhici doona?

Xeer ilaaliyaha degmada New York, Alvin Bragg ayaa sameeyay xeerbeegti si ay u baaraan haddii ay jiraan cadeymo ku filan dacwadda, waxayna u codeeyeen toddobaadkii hore in la sii wado dawacdda.

Afhayeen u hadlay maxkamadda magaalada New York ayaa sheegay in dacwadda ka dhanka ah madaxweynihii hore ay dhici doonto Talaadada saacadda dalkaas marka ay tahay 2pm.

Kooxda qareennada ee Mr Trump ayaa sheegay in aan la jeebeyn doonin, waxaana laga yaabaa in maxkamadda ay u oggolaato in loo fududeeyo in uu maro albaab gaar ah oo uu ka galo maxkamadda, halkii la hor mar siin lahaa weriyeyaasha dhooban maxkamadda horteeda.