Kororka tirada Soomaalida Kenya iyo sida ay uga mid noqonayaan saddex bulsho ee ugu badan

33 Daqiiqadood ka hor

Sahanku wuxuu daaha ka qaaday in tirada qoysaska Soomaaliyeed ay ka badan yihiin qoysaska qowmiyadda kale ee dhanka taranka. Raggu waxay guursadaan xaasas badan, waxayna leeyihiin carruur badan. Qoysaska Soomaalida ayaa la barbardhigay kuwa ku nool gobollada Nyeri, Nairobi, Mombasa, iyo Kiambu. Isbarbardhigaas ayaa muujinaya in tirada qoyska Soomaaliga ah ee halkii guriga ba uu ka badan yahay tirada qoysaska guryaha bulshada kale.

Hoos-u-dhaca tirada iyo taranka qoysaska qowmiyadaha kale

Aadan Ducaale oo hadda ah wasiirka gaashaandhiga ee Kenya, laakiin ahaa xildhibaan ka tirsan baarlamaanka xilligii sahanka la sameeyay, ayaa caddeeyay inay sax tahay natiijada sahanka muujinaya tirada qoysaska Soomaalida, wuxuuna carrabka ku dhuftay inay ka tarjumayaan xaaladda dhabta ah ee jirta. Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu sheegay in gobolka Waqooyi Bari oo ay ku nool yihiin tiro aad u badan oo Soomaali ah ay dhaqan iyo diin naceyb ka qabaan hab dhaqanka qorsheynta qoyska ama daawooyinka uurka looga hortago. Marka loo eego Sahanka Dadweynaha iyo Caafimaadka ee Kenya 2014-tii, isticmaalka ka hortagga uurka ee Bartamaha Kenya wuxuu ahaa 73%, halka 3% oo keliya dadka gobolka Waqooyi Bari ay ku dhaqmeen qorsheynta qoyska. Natiijooyinkani waxay la mid yihiin warbixin hore oo tilmaamaysa in Bartamaha Kenya ay hogaamiso adeegsiga hababka qorsheynta qoyska, halka gobolka Waqooyi Bari uu leeyahay heerka isticmaalka hababkan oo hooseeya.

Soomaalida iyo saddexda qowmiyad ee ugu badan Kenya

Tan iyo markii xornimada Kenya qaadatay, qowmiyadda ugu badan ee Kenya waxay ahayd beesha Kikuyu, oo ah 17% dadweynaha ama ku dhawaad 6.8 milyan oo qof sida ku cad tirakoobkii 2009. Beesha Luhya ayaa ah tan labaad ee ugu weyn 14%, waxaa ku xiga Kalenjin oo leh 11%. Soomaalida ayaa hadda ku jirta kaalinta lixaad. Qowmiyadahan waaweyni waxay taariikh ahaan go’aamiyaan dhaqdhaqaaqyada awoodeed ee xilliga doorashada sababtoo ah tirada dadkooda. Guddiga Qaran ee Is-dhexgalka (NCIC) wuxuu qirayaa in Kenya ay ka kooban tahay in ka badan 42 qowmiyadood, oo leh asal luqad iyo dhaqan taasoo ah waxa shuruudaha aasaasiga u ah aqoonsiga qowmiyadeed.

Kaalinta ay hadda Soomaalida Kenya kaga jirto Xilalka la magacaabay ee dowlada Kenya

Bilow oo aan suaashan weydiinnay ayaa sheegay in ay dhowr arrimood isu biirsadeen oo ay ka mid tahay in Madaxweynaha hadda uu leeyahay saaxiibbo badan oo soomaali ah iyo in si guud Soomaalida kenya loo arko bulsho aan looga maarmin dhanka ganacsiga maadaamay ay leyihiin ganacsiyo badan, waxaase intaas dheer oo uu Bilow u sababeeyay, in Soomaalidu ay tahay bulsho firin fircoon waxaana suurta gal ah in xitaa shakhsiyaad ay ku helaan ku haboonaantooda shaqada.