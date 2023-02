Gabadh 17 jir ah oo uu dilay saaxiibkeed oo 50 jir ah

Dhacdada ka dib, Wasaaradda Arrimaha Gudaha ee Kuuba waxay sheegtay oo kaliya in nin 50 jir ah oo dambiyo kale loo haystay ayaa saaxibtiis oo 17 jir ah dilay isaga oo isticmaalaya qalab af leh.

Sida ay sheegeen ilo-wareedyo laga soo xigtay qoyska gabadha ayaa sheegaya in eedaysane Aliswan Hidalgo uu xiriir dhow la lahaa dhibbanaha, balse dhibbanaha ayaa habeenimadii Sabtida ku sugnayd xaflad uu Hidalgo ku handaday oo uu u hanjabay, ka dib Lede waxa uu aaday saldhig boolis oo u dhowaa.

José Lui oo ah saxafi waxa uu leeyahay “Dhacdadan oo dhan lama oga, balse waxaan ognahay in ninkaasi uu galay saldhiga oo uu dilay gabadha”.

Afhayeen u hadlay urur aan dawli ahayn ayaa BBC Mundo u sheegay in dhacdadan oo kale ay ka dhacdo saldhig boolis ay dhalinayso su'aalo badan.

Afhayeen u hadlay ururka ayaa sheegay in tirada dhabta ah ay aad uga badan tahay tiradaas.

Rabshaduhu haatan ma qarsoona

Ilaa dhowr sannadood ka hor, dowladda iyo warbaahinta rasmiga ah ee Cuba ayaanan ka warramin dhacdooyinka noocaas oo kale ah, waxaana laga qariyay indhaha bulshada, laakiin baraha ay bulshada ku wada xiriiraan iyo internetka awgii way adkaatay in la qariyo dembiyada noocaas ah.

Afhayeen u hadlay ururka UCT Crew ayaa sheegay in internetka dartiis ay jiraan dad xogta noo soo gudbiya oo haatan waa laga soo gudbay waqtigii la is aamusin jiray.

Dad badan ayaa garwaaqsan in isbeddel uu ka dhici doono Cuba.

Sida laga soo xigtay afhayeenka ururka, jiritaan la'aanta tallaabooyinka ku habboon ayaa sabab u ah inay adkaato in cadaalad la helo.

Kiiska Bequier

In kasta oo dhaleecayntaas oo dhami ay jirto, haddana dadaalka warbaahinta iyo hay’adaha aan dawliga ahayn ay wadaan ayaa horseeday natiijooyin ay dhowr sano ka hor adkeyd in lagu fakero in la gaari karo.