Doorashada Mareykanka 2024: Siduu Biden ka yeeli doonaa caqabadda dhanka da’da?

53 Daqiiqadood ka hor

Waqtigu cidna ma sugo, waa maahmaah - Joe Biden oo 80 jir ahna, taasi caqabad ayay ku noqon kartaa. Madaxweynaha Mareykanka maku qancin karaa codbixiyeyaashiisa in da’diisu aysan dhib ku noqon doonin?

Qiimeyntan ayaa muujineysa in 70% dadka Ameerikaanka ah - iyo 51% Dimuqraadiyiintu – ay qabaan inuusan mar kale u tartamin madaxtinnimada. Waana da’diisa tan ay walaaca ugu weyn ka qabaan kala bar kuwa doonayo in madaxweynuhu uusan tartamin sanadka 2024.

Mr Biden haatanba waa madaxweynihii ugu da’da weynaa ee soo mara dalka Mareykanka. Haddii ay noqoto in mar kale la doorto, waxaa lagu caleemasaari doonaa da’da 82 wuxuuna xilka dhammeysan doonaa isagoo 86 jir ah. Sida laga soo xigtay waaxda saadaalinta da’da ee dalkaasi Mareykanka, inta uu sii noolaan karo nin 82 jir ah waa 6.77 sano, iyo 8% fursad ah inuu ku dhinto 12 bilood gudahood.

Sida uu qabo la taliye ruugcaddaa ah oo dhanka siyaasadda ah Bob Shrum, da’du waxay keliya dhibaato noqon kartaa haddii Biden u uku tartato ololaha. Haddii ay saas dhacdana, Jamhuuriyiinta oo markii horeba tooshka la daba socday Biden – waxay diyara u noqon doonaan inay taas sabab uga dhigaan in Biden uusan u qalmin madxatinnimada.

Sanadkii hore, 54 Jamhuuriyiin ah oo Aqalka Wakiillada ka tirsan ayaa saxiixay warqad ay u dirayaan Aqalka Cad iyagoo "walaac" ka qaba xaaladda garaadka ee Biden isla markaana dalbanaya in laga baaro xanuunka asaasaqa.

Doorashada 2024 waxaa laga yaabaa inay noqoto sida too 2020 oo ay mar kale isku arkaan Trump iyo Biden

Sida uu qabo Jim Messina, oo horkacayay ololihii dib u doorashada Barack Obama sanadkii 2012, Dimuqraadiyiintu waxaa laga yaabaa inay ku tashanayaan in Trump – oo keliya afar sano ka yar Biden – ay ka caawin karto inay meesha ka saaraan arrinta da’da.

"Dimuqraadiyiintu hal arrin ayay habeen walba sameeyaan," ayuu intaa ku daray. "Waanu fadhiisannaa, jilbaha ayaan dhulka dhigannaa, Ilaah ayaana ka barinnaa in Donald Trump uu noqdo qofka ay Jamhuuriyiintu usoo magacowdaan ninka u tartamaya madaxtinnimada."

Waa taariikh aan hore u aragnay keliyana dad aad u yar ayaa doonaya inay arrintaas isha ku hayaan. Ra’yi ururin dhowaan la sameeyay ayaa lagu ogaaday in keliya 5% dadka Ameerikaanka ah ay rabaan in labadaba Madaxweyne Biden iyo madaxweynihii hore Trump ay mar kale tartamaan halka 38% ay doonayaan in midkoodna uusan tartamin.