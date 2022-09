Muxuu yahay markabka dagaal ee uu Turkiga leeyahay ee ku xirtay dekedda Israa'iil?

Safiirka Falastiin ee Ankara, Fayed Mustafa, ayaa isna u sheegay wargeyska taageera Turkiga ee Sabah bishii May 23-keedii in xiriirka ay la leeyihiin Israa'iil in lagu ilaaliyo xaalad caadi ah aysan ka dhignayn in la iska indho-tiray danaha Falastiin.