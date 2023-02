Arrimaha ugubka ah ee ku gedaaman dilka uu asakri u geystay laba eedeysane oo maxkamad loo waday

49 Daqiiqadood ka hor

Askari ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay in maanta uu laba qof oo rayid ah, isla markaana ay maxkamad ku socotay ku toogtay meel u dhaw maxkamadda magaalada Jowhar. Askariga ayaa lagu sheegay inuu ka mid yahay qoyska wiil yar oo shalay ku dhintay webiga, dhimashadiisana la tuhmay inay ku lug lahaayeen labada nin ee maanta maxkamadda la soo taagay.

Maamulka Hirshabelle ayaa sheegay in arrintaas ay tahay wax aan la aqbali karin, isla markaana ay filayaan in askarigaas cadaaladda la marsiin doono. Wasiirka amniga Hirshabelle, Maxamed Cabdiraxmaan Kheyre oo goor dhaweyd nagu soo booqday Istuudiyaha ayaan ka waraysannay waxa maanta dhacay.

Sidee ayay wax u dheceen?

”Maanta waxaa magaalada Jowhar ka dhacday dhacdo xun oo aan la filaynin inay deeganka ka dhacdo, waxaa magaalada ka dhacday in laba qof oo eedeysaneyaal ah oo maxkamadda loo sii waday kuwaas oo lagu tuhmaamayay kiis dil ah oo loo geystay canug yar uu si lama filaan ah u soo weeraray nin lagu sheegay inuu yahay qoyska wiilka yar ee la dilay,” ayuu yiri wasiirka amniga ee Hirshabeelle.

Wiilka yar oo wasiirku uu ku tilmaamay mid da’diisu aad u yareyd ayaa la sheegay in laga helay meel kanaallada beeraha lagu waraabiyo ah, waxaanay qoyska wiilka yar ee la dilay ay ku tuhmeen in la ciijiyey ka dibna webiga lagu riday. Balse sababta tuhunkan keentay ayaan caddeyn, sidoo kale wasiirka ayaa ka gaabsaday inuu caddeeyo guud dhacdada rasmiga ah ee ku xeeran dhimashada wiilka yar isaga oo sheegay in baaritaan uu socdo aanay ka war dhowrayan natiijada baaritaanka.