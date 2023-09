Maxay Itoobiya ka tiri in askar badan looga dilay Bakool

Sarkaal maxalli ah ayaa sheegay in ciidamadu ay ahaayeen kuwo cusub oo dhawaan kasoo talaabay xuduudda Soomaaliya una soo talaabay in ay badalaan ciidamo dhameystay mudadii howlgalkooda ee Soomaaliya.

“Jimcihii hore ayaay kasoo gudbeen xuduuda Soomaaliya iyo Itoobiya, iyaga oo sida raashiin Lix bil loogu talo galay, waxay u socdeen in ay soo badalaan ciidamo dhameystay wakhtigoodii Soomaaliya” . Ayuu BBC-da u sheegay mid kamid ah fallanqeeyayaasha arimaha amniga gobalka oo ka gaabsaday in aanu xiganno magaciisa.

Muxuu Ka Dhigan Yahay Weerarka Rabdhuure, Bakool?

Kolonyada militiriga ee shalay Rabdhuure kula kulmay weerarka gaadmada ah ayaana la aaminsan yaahy in aanay qeyb ka aheyn howlgalka ATMIS. Lama oga sidoo kale in ay ahaayeen balanqaadkii dowladda Itoobiya ee bishii ee Febraayo ee sanadkaan ee ahaan in ay ku taageero Soomaaliya 1,000(Kun) askari oo ka madax-banaan howlgalka ATMIS.

Hay’adaha ammaanka ee Federalka Itoobiya ee ku sugan xuduuda Soomaaliya ay la wadaagto dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay in feejignaan sare la galiyay sanad ka dib weerrarkii Al-shabaab ee dowlad deegaanka Soomaalida. Waxaa kale oo meesha laga saaray ciidamadii Liyuu booliska deegaanka Soomaalida oo iyagu xilligaasi dagaalka la galay kooxda Al-shabaab, iyadoona wixii intaa ka danbeeyay Itoobiya ay si adag u xoojisay amniga xuduudaha Soomaaliya ay la wadaagto. Bishii Agoosto, ee sanadkii hore Al-Shabaab ayaa weerarro xiriir ah oo aan lagu guuleysan ka geysatay xadka Itoobiya. Maamulka Itoobiya ayaa sheegay in in ka badan 800 oo dagaalyahano ah lagu dilay dhowr maalmood oo dagaallo culus socdeen. Dhinaca kale bishii Juun ee sanadkaan kooxda Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday saldhigga ciidamada Itoobiya ee magaalada Doolow ee gobolka Gedo. Itoobiya ayaa xilligaasi sheegtay in ciidankan la weeraray uu ka tirsanaa howlgalka Midowga Afrika ee ATMIS sida lagu sheegay qoraal kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya.