Maxaa ka run ah sawirka faafay ee lagu sheegay diyaarad dagaal oo ay Soomaaliya iibsatay?

Saacad ka hor

Waxaa warbaahinta Soomaalida iyo baraha bulshada ku faafiyay sawiro la sheegay inay yihiin diyaarado dagaal oo ay dowladda Soomaaliya soo iibsatay. Arrinkan ayaa yimid toddobaadyo uun kadib markii uu madaxweynaha Soomaaliya ka codsaday Qaramada Midoobay in Soomaaliya laga qaado xayiraado hubka ee ugu cimriga dheer dunida ee saaran ilaa 1992dii.

Wasiir dowlaha arrimaha dibeda Cali Cumar 'Balcad' ayaa horey ugu sheegay BBC in xayiraada hubka ee kow iyo sodon jirka ah ay caqabad ku tahay awoodda dowladda ee soo-iibsashada hubka waa weyn oo ay diyaaradahu ka yimid yihiin. Waxa uu wasiir Cali Balcad ku sheegay arrinkaas in uu cuuryaamin ku yahay awoodda ciidamada Soomaaliya ay u leeyihiin la wareegista ammaanka dalka xilli la qorsheynayo in ciidamada nabad ilaalinta Midowga Afrika ay ka baxaan Soomaaliya.