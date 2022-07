Sababta uu Sacuudiga haweenka ugu oggolaaday iney maxram la'aan xajiyaan

Sacuudi Carabiya ayaa horraantii sanadkan ku dhawaaqday in haweenku ay hadda iska diiwaan gelin karaan xajka sanadlaha ah iyada oo uusan la soconin nin mas'uul ka ah (maxram), sida ay dowladda Sucudiga sheegatay.

Sharcigan ka hor, dumarka gudanaya waajibaadka xajka wuxuu sacuudiga ku xiray in ay la socdaan maxram si ay ugu soo safraan Xaramka Shariifka ah.

Haddii 45 sano ay ka wayntahay se, waa la oggolaa in koox hoggaan rag ah leh ama dumar wada ah oo aamin ah, ay u raaci karto Xaramka.

Markuu soo baxay sharcigan, waxaa ku farxay dumar badan oo Muslimiin ah in aan maxram lagu xirin oo waxaa mar walba jiray dumar u xiisa qaba in mar un xajj & cumro soo guttaan iyagoon awoodin maxram in ay helaan.