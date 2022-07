FBI-da oo go'aan hor leh ka soo saartay haweeney lacag badan la goosatay

Booliska Mareykanka ayaa ka digay in Ruja Ignatova laga yaabo inay hadda muuqaalkeeda baddashay tan iyo markii la waayay 2017-kii

Saacad ka hor

Taliska FBI-da Mareyknaka ayaa haweeneydan baxsadka ah ku eedeeyay in ay adeegsatay nidaam ay ku khiyaantay dadka ay ka dhacday lacag marka la isku geeya gaaraysa $4bn (£3.2bn).

Waxaa gabadhan la la'yahay tan iyo sanadkii 2017-kii - xilligaas oo booliska Mareykanka ay soo saareen warqad fasaxaysa in lasoo xiro. Waxaa sidoo kale isla markaas la billaabay baaritaan loogu kuur galayay waxyaabaha ay samaysay.

Ms Ignatova waxa ay qayb ka ahayd maamulka shirkad lagu magacaabayay OneCoin oo howlgalkeeda billowday sanadkii 2014-kii, taasoo dadka isticmaalay u ballan qaadday in ay lacag dheeri ah helayaan haddii ay dad kale kasii iibiyaan lacagaha ay shirkadda ku shaqaynaysay.

Balse FBI ayaa sheegtay in OneCoin aysan marnaba noqonin shirkad ganacsi oo lagu kalsoonaan karo, maadaama aysan raacin waddada shirkadaha kale ee ka shaqeeya lacagaha online-ka ah.

Mas'uuliyiinta ayaa sheegay in shirkaddan ay ahayd mashruuc khiyaano ah oo loo ekeysiiyay ganacsiga lacagta lagu kala sarrifo internet-ka.

FBI-da ayaa shakhsiyaadka baxsadka ah kusoo darta liiska dadka ay sida aadka ah u raadinayso kaddib marka ay u maleyso in ay shacabka ku caawin doonaan soo qabashada qofkaas.

Taliska hay'adda ayaa bayaan ay soo saareen Khamiistii ku sheegay in ay lacag abaalmarin ah oo gaaraysa $100,000 siin doonaan qof walba oo keena xogta horseedi karta in lasoo xiro haweeneydan.

Saraakiisha FBI ayaa aaminsan in Ruja ay la safarto ilaalo hubaysan

Muddo dheer ayey dad kala duwan isku dayayeen inay sameeyaan qaab ay dhinaca Internetka ugu abuuraan barnaamijyo lacago lagu shubto, laakiin way ku guul darreysanayeen, sababtoo ah ma jirin cid aamineysay. Waxaa laga baqaa khiyaano, wayna sahlan tahay in wax la been abuuro.