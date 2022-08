Xabbad joojin ka dhaqan gashay Qasa

Saacad ka hor

Mitidiinta Islamic Jihad ee Falastiiniyiinta ayaa sheegay in xabbad joojintu bilaaban doonto 23:30 wakhtiga maxaliga ah ka dib wadahadal ay ka shaqaysay Masar.

Xafiiska Ra'isal wasaaraha Israel Yair Lapid ayaa xaqiijiyay xabad joojintaasi in ay jirto.

Dagaalkan ugu dambeeyay ayaa ah kii ugu cuslaa ee u dhaxeeya Israel iyo Falastiiniyiinta Qasa tan iyo dagaalkii socday 11 maalmood bishii May 2021.

Milatariga Israel ayaa xaqiijiyay in ay duqaymo ku hayaan bartilmaameedyada Islamic Jihad ee Qasa iyadoo xabad joojintan ay dhaqangashay waxaanay sheegeen in ay ka falcelinayeen gantaallo la soo tuuray wax yar ka hor, warbaahinta Israel ayaa daqiiqado ka dib sheegtay in qaar ka mid ah gantaalladaas laga soo riday Qasa.