Maxay tahay cabsida laga qabo mid ka mid ah warashadaha niyukliyeerka ugu weyn dunida?

Saacad ka hor

Hoggaamiyaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sheegay in saraakiisha QM loo oggolaan doono inay galaan xarunta nukliyeerka ee Zaporizhzhia. Aqalka Kremlin ayaa arrintan sheegay kaddib wada hadal telefoonka ah oo dhex maray Putin iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron.

Wuxuu sheegay in howlaha militari ee ka socda hareeraha Zaporizhzhia ay tahay in la soo afjaro wuxuuna ku boorriyay xukuumadda Moscow inay u oggolaato in komeerayaasha ay galaan halkaas.