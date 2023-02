Maxay saynisyahannadu kala kulmeen sameynta Wadne macmal ah?

20 Daqiiqadood ka hor

Markii hore, wadnaha macmalka ah waxaa loogu talagalay inuu noqdo beddelka wadnaha dhabta ah. Tani waxay ahayd tallaabo weyn oo la gaaray. Way adkayd in la arko sida wadne macmal ah loogu tallaali karo bukaanka oo laga filayo inuu ku noolaado xitaa nolol caadi ah sannado badan oo dheeraad ah.

Guulo ayaa la gaaray: hal daraasad ayaa lagu ogaaday in 80% bukaanada helay wadnaha macmalka ah ay noolaayeen in ka badan sanad, qaarna lix sano. Wakhtiga ugu dheer ee bukaanka lagu taageerayo beerista wadnaha waxay ahayd 1,373 maalmood.

Xalku wuxuu u muuqdaa mid aad u dhow, laakiin qofna ma filayo in safarkani yahay mid sahlan. Ku guuldareysiga in la gaaro yoolka sannadihii la soo dhaafay ayaa keentay in saynisyahannadu ay muujiyaan in aysan howshu noqon sidii ay u fududeysteen.