Waxyaabaha loo isticmaalo jirdhiska ma waxay saameeyaan ragannimada?

Saacad ka hor

Sagar Mundada oo ah dhaqtar ku takahsusay dhanka hammada ayaa sheegay in raggu ay sameeyaan khaladaad badan marka ugu horreysa ee ay dhisayaan jirkooda.

"Uma baahnid in aad isticmaasho steroids si jirkaaga uu u dhismo kadib marka aad sameyso jimicisga"

Waxaa jiraa xiliyo gaar ah oo la adeegsado Steroids waa marka oo uu dhakhtarka kuugu la taliyo in aad qaadato.

"Xeer baa ka yaalla isticmaalkiisa, dhakhtarkana wuu garanayaa ka hor inta uusan qofka qaadan waxaa qofka looga baahan yahay in la baaro dhiiggiisa" ayuu yiri Dr. Shilpa Joshi.

Khaladka kale ay ragga sameeyaan ayaa ah in maalintii oo idil ay qaataan cunto borotiin ah iyagoo aan wax kale cuneyn, dhakhaatiirtana waxay kula taliyaan inay sidaa sameyn.

"In aad qaadato cunto borotiin ah waxay u wanaagsan tahay caafimaadka, waxaad cuni kartaa ukun, khudaarta cagaaran iyo borotiinnada kale ee ka baxsan nafaqada steroids, ayuu yiri Dr. Mundada.

Sida uu qabo Dr. Like Sagar wuxuu qabaa in aan la isticmaalin cuntada nafaqada leh ee steroids, wuxuuna sheegay in dadka weligiisa uusan kula talin inay qaataan.