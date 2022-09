Ruushka: Boqolaal qof oo xabsiga loo taxaabay iyo baxsadka dhalinyarada oo wali socda

58 Daqiiqadood ka hor

Laakin tillaabada Mr Putin uu ku doonayo in dadka rayidka ah ay uga mid noqdaan ciidamada milatariga ayaa dhalisay dibadbaxyo ballaaran oo ka dhacay magaalooyinka, iyadoo in ka badan 1,000 qof lagu xiray mudaaharaadyo horraantii toddobaadkan dhacay.

Natalya Dubova oo 70 jir ah ayaa iyana u sheegtay wakaalada wararka ee AFP in ay ka soo horjeedo dagaalka ayna qiratay in ay "ka baqeyso dhalinyarada" in lagu amro jiidda hore ee dagaalka. Qaar ka mid ah dadkii Sabtidii la xiray ayaa sheegay in la siiyay warqado, laguna amray inay iska xaadiriyaan xarumaha qoristu ay ka socoto. Aqalka Kremlin-ka ayaa difaacay dhaqankan horaantii isbuucaan, isagoo ku doodaya in tallabadaani aaney ahayn mid ah lid ku ah shuruucda "ma ahan mid sharciga ka soo horjeeda".