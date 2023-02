Dowladda Kenya oo “doonaysa in dalalka Galbeed ay xayiraan” Raila Odinga

Saacad ka hor

Dowladda Kenya ayaa doonaysa in dalalka Galbeedka ay cadaadis saaraan hogaamiyaha mucaaradka, Raila Odinga, oo ay ka mamnuucaan safarrada waddamadooda, sida ay ku tebiyeen qaar kamid ah warbaahinta.

Maamulka Ruto ayaa ku eedeeyay Raila Odinga inuu ku hawlan yahay falal dhibaato ku ah dalka Kenya, isla markaana loo baahan yahay in la xakameeyo.

Dowladda Kenya ayaa lagu eedeeyay in ay qaaday tallaabooyin lagu sumcad dilayo hogaamiyaha mucaaradka, oo mar ahaa ra’iisal wasaaraha dalka.

Qaar kamid xildhibaannada xisbiga talada haya ayaa wargeyska Daily Nation u sheegay in dowladda ay damacsan tahay tallaabooyin dheeraad ah oo cadaadis lagu saarayo Raila.

Raila Odinga oo maanta la hadlayay taageerayaal isugu soo baxay magaalada Kitale ayaa sheegay in aanu walwal ka qabin qorshayayaasha ay la damacsan tahay xukuumadda Ruto.

Waxa uu tilmaamay in tallaabada la sheegay in xukuumadda ay doonayso in looga joojiyo safarrada waddamada Galbeedka ay tahay mid fulaynimo ah.