Lix dal ayuu baaskiil ku dhex maray si uu jaamacaddan u gaaro

Saacad ka hor

Mamadou Safayou Barry ayaa ka soo kicitimay dalka Guinea isaga oo u ambabaxay Jaamacadda caanka ah ee Al-Azhar bishii May, isaga oo rajaynaya in la aqbalo.

Waxa uu BBC-da u sheegay in uu aad iyo aad ugu faraxsan yahay in la siiyay deeq waxbarasho markii uu ugu dambayn gaadhay Qaahira.

Aabahan xaaslaha ah ee dhalay hal caruur ah, ayaa sheegay in kastoo uusan awoodin in uu bixiyo koorsada Cilmiga Islaamka ee Al-Azhar, ama uusan u duulin Karin Masar, ay sumcadda jaamacaddu ku dhiirigelisay inuu fursad u helo inuu galo safarkii ugu fiicnaa ee uu ku marayo dalalka Mali, Burkina Faso, Togo, Benin, Niger iyo Jaad.

"In loo socdaalo dalalkan aad ayay u adag tahay sababtoo ah ammaan ma haystaan xilligan," ayuu yiri.

Waxa uu sheegay in la xiray oo saddex jeer la xabsi la dhigay sabab la’aan – laba jeer oo Burkina Faso ah iyo mar Togo lagu xiray.

Si kastaba ha ahaatee, nasiibka Mamadou Barry ayaa isbedelay markii uu gaaray Chad. Suxufi ayaa waraystay Mamadou oo sheekadiisa ku baahiyey khadka internetka, taas oo keentay in qaar ka mid ah dadka wanaagsam ay u aruuriyaan lacag uu diyaaradda ugu fuulo Masar.

Madaxa Kulliyadda ayaa baraheeda bulshada ku sheegtay in Jaamacaddu aad u daneyneyso in ay aqoonteeda u soo bandhigto ardayda adduunka oo dhan, falsafadaasi “ma ahan oo kaliya in ay khuseyso ardayda caalamiga ah ee Masar balse waxay ku fidsan tahay dibadda, Al-Azhar waxa ay qaabilaysaa ardayda dalalka oo dhan, waa ay xannaaneysaa. , waxayna siisaa deeqo".