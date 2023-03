Sida loogu hungoobay raadinta hubkii sirta ahaa ee Ciraaq

Labaatan sano kaddib duullaankii Ciraaq, weli muran ayaa ka taagan jiritaanka "hubka culus ee wax gumaada" (WMDs) kaasoo sababay in UK ay ka qeyb qaadato dagaalka. Faahfaahinno cusub oo ku saabsan baaritaanka hubkan WMDs ayaa soo baxay iyagoo qeyb ka ah taxanaha BBC, Amakaag iyo Dagaal: Ciraaq 20 sano kaddib, oo ku saleysan sheekooyin ay si toos ah ugu lug leeyihiin dad dhowr ah.

"Crikey."Kaasi wuxuu ahaa falcelinta halka eray ah ee ka yimid sarkaal sare oo MI6 ka tirsan markii nin ay isla shaqeeyaan dabayaaqadii 2001 uu u sheegay in Ameerikaanku ay dhab ka tahay dagaalka Ciraaq.

Saraakiisha CIA ayaa sidoo kale dib u milicsanaya amakaagga qabsaday saaxiibbadood reer Britain. "Waxaan u maleynayay in wadno xanuun uu ku dhici doono iyagoo miiska fadhiya," ayuu yiri Luis Rueda, oo ah madaxa Kooxda Howlgalka Ciraaq. "Haddii aysan ahayn akhyaar, miiska ayay igu imaan lahaayeen wayna i dharbaaxi lahaayeen."

Farriintan ayaa durba gaartay Downing Street. Dadka geynaya farriinta waxay noqon doonaan basaasiin intii ay noqon lahaayeen diblomaasiyiin.

"Waxaan ahaa qofkii ugu horreeyay ee u sheegay raysal wasaaraha, 'Haddii aad jeceshahay iyo haddii kaleba, isku soo ururso ciidankaaga sababtoo ah waxay u muuqataa sida inay qorsheynayaan duullaan," madaxii xilligaas ee MI6, Sir Richard Dearlove, oo si joogto ah booqasho ku tegi jiray Washington, ayaa sidaasi u sheegay BBC kaddib wareysi dhif ah oo ay la yeelatay.

MI6 – waaxda sirdoonka dibadda ee UK – waxaa markaas loo waday inay qeyb ka noqoto mid ka mid ah taxanaha muranka badan dhaliyay ee abid ay ka qeyb gasho.

Maraykanka, arrinta hubka aad wax u gumaada (WMDs), wuxuu u ahaa sababta labaad ee ku dhalisay in xilka laga tuuro hoggaamiyihii Ciraaq Saadaam Xuseen. "Waanu qabsan lahayn Ciraaq haddii uusan Saadaam Xuseen waxna gacmaha ku heysan lahayn," ayuu yiri Mr Rueda. "Waxaanu oran lahayn, 'Oh, indhaha ayuu kaala bixi doonaa.'"

Weriyaha arrimaha ammaanka ee BBC Gordon Corera ayaa ku guda jira sidii jawaabo cusub loogu heli lahaa sababta uu u dhacay dagaalka Ciraaq, waxa loola jeeday, iyo dhaxalka uu maanta reebay.

Waxaa mararka qaar la sheegay in dowladda UK ay ka been sheegtay arrinta hubka WMDs. Balse wasiirradii xilligaas ayaa sheegay in basaasiintooda ay u xaqiijiyeen in hubkaasi uu yaallay Ciraaq.

"Dhab ahaantii waa muhiim in la fahmo in sirta aan helayay uu ahaa wixii aan ku tiirsanaa, waxaana filayaa in la iga rabay inaan ku tiirsnaado," ayuu yiri raysal wasaarihii hore ee UK Sir Tony Blair. Maalintii duullaanka wuxuu sheegay in guddiga isku dhafka ah ee sirdoonka uu ka codsaday ayna siiyeen xaqiijin. Wuxuu diiday in waaxaha sirdoonka u uku cambaareeyo inay arrintaas khalad ka fahmeen.

Wasiirrada kale ayaa sheegaya in xilligaas ay shaki qabeen.

"Saddex mar oo kala duwan waxaan Richard Dearlove wax ka weydiiyay sida loogu kalsoonaan karo sirdoonkan," ayuu yiri wasiirkii hore ee arrimaha dibadda, Jack Straw. "Dareen ayaan ka qabay. Balse Dearlove ayaa ii xaqiijiyay in sirdoonkaas ay yihiin kuwo lagu kalsoonaan karo." Si kastaba, Mr Straw ayaa sheegay inay tahay in siyaasiyiintu ay qaataan mas’uuliyadda, sababtoo ah ayagaa sameeyay go’aamadii ugu dambeeyay.

Waxaa la weydiiyay hadii uu dagaalka Ciraaq u arko guuldarro dhanka sirdoonka ah, jawaabta Sir Richard way fududdahay: "Maya." Weli wuxuu aaminsan yahay in Ciraaq ay heysatay nooc ka mid ah hubka loona gudbin lahaa xadka Suuriya.

Xigashada Sawirka, Getty Images Qoraalka sawirka, Sir Richard Dearlove, oo sawirkan laga qaaday 2008

Qaar kale ayaa ku gacan seyray. "Wuxuu ahaa guuldarro weyn," ayuu yiri Sir David Omand, oo xilligaas ahaa Xiriiriyaha Ammaanka iyo Sirdoonka ee UK. Wuxuu sheegay in xaqiijin janjeerta ay ku hoggaamisay khubarada dowladda inay dhegeystaan qeyb ka mid ah warbixinta oo taageereysay fakradda ah in Saadaam Xuseen uu heystay WMDs, ayna iska indho tiraan warbixinta inteeda kale ee taas beenineysay.

Qaar ka tirsan MI6 ayaa sheegaya inay sidoo kale walaac qabeen. "Xilligaas waxaan dareemay in wixii aan sameyneynay ay khalad ahaayeen," ayuu yiri sarkaal ka soo shaqeeyay Ciraaq, kaasoo aan hore u hadlin codsadayna inaan magaciisa la sheegin.

"Ma jirin sirdoon cusub amaba lagu kalsoonaan karo ana qiimeyn muujineysay in Ciraaq ay dib u billowday barnaamijyadeeda WMD ayna yihiin khatar," ayuu yiri sarkaalkan hore, isagoo ka hadlayay muddadii horraantii 2002.

Sirdoon muuqda ma jirin xilligii 2002. Sirdoonkii muddada dheer la shaqeynayay MI6 ee Ciraaq ku sugnaa warbixin buuxda kama heyn WMDs, waxaana aad loo raadinayay sirdoon cusub oo taageera kiiskan, gaar ahaan markii gal la furay September.

Xigashada Sawirka, Dan Kitwood Qoraalka sawirka, Xarunta dhexe ee MI6 ee bartamaha London

Taariikhdu markii ay ahayd 12 September, Sir Richard walked ayaa galay Downing Street isagoo war ka sida il muhiim ah. Qofkan ayaa sheegay in barnaamijyada Saadaam Xuseen dib loo bilaabay wuxuuna ballan qaaday in si deg deg ah oo faahfaahinno cusub uga keeni doono. Xitaa inkastoo ishan aan aad loo hubin, oo warbixintoodana aan lala wadaagin khubarrada, faahfaahinta ayaa loo gacan geliyay raysal wasaaraha.

Sir Richard ayaa eedyemaha ah inuu aad ugu dhowaa Downing Street ku tilmaamay kuwo "lala yaabo" balse kama hadlin faahfaahinnada la xiriira kiiska amaba ilaha gaarka ah. Balse bilihii xigay ishan cusub war kale ma keenin waxaana loo arkay inay warkeeda soo dhoodhoobtay, sida ay sheegeen sirdoonka kale. Hubinta tayada ayaa sii liidaneysay, ayay ku doodayaan.

Waxay u badneyd in qaar ka mid ah ilaha cusub ay ka been abuurayeen warkooda iyagoo doonaya lacag, sababtoo ah waxay doonayeen inay arkaan Saadaam Xuseen oo xilka lag atuuray. Bishii January 2003, waxaan Jordan kula kulmay mid ka mid ah dadka ka soo goostay waaxda sirdoonka ee Saadaam. Wuxuu sheegay inuu ku lug lahaa horumarinta sheybaarro telefoon si Iooga shaqeeyo hubka bayolojiga ah, iyadoo aysan ogeyn kormeerayaasha Qaramada Midoobay.

Wuxuu sheegay inuu qeyb ka ahaa khudbaddii xoghayihii arrimaha gudaha Mareykanka Colin Powell ee QM bishii February 2003, xitaa inkastoo qaar ka mid ah xubnaha dowladda Mareykanka ay sheegeen in warbixintaas aysan ahayn mid la aamini karo.

Xigashada Sawirka, Getty Images Qoraalka sawirka, Saadaam Xuseen wuxuu madaxweyne ahaa laga soo bilaabo 1979 ilaa ay dowladdiisa dhacday sanadkii 2003

Waxaa xusid mudan in Saddaam uu mar haystay hubka wax gumaada. Dhowr toddobaad ka hor dagaalkii 2003, waxaan booqday tuulada Halabja ee Waqooyiga Ciraaq, waxaanan maqlay dadka deegaanka oo sharraxaya maalintii sanaddii 1988 ciidamadii Saddam ay ku isticmaaleen hubka kiimikada ah. Xaqiiqda ku saabsan waxa ku dhacay hubkaas waxay soo bixeen oo kaliya dagaalka ka dib.

Saddam waxa uu amray in la burburiyo in badan oo ka mid ah barnaamijkiisii ​​hubka wax gumaada horaantii 1990-meeyadii ka dib dagaalkii khaliijka ee ugu horeeyay isaga oo rajaynaya in uu helo xaqiijin ah in kormeerayaasha hubka ee Qaramada Midoobay ay cadeyn doonaan in hubkaasi la burburiyay, waxaana sidaasi sheegay mid ka mid ah saynisyahanada sare ee Ciraaq .

Hogaamiyaha Ciraaq ayaa laga yaabaa inuu rajaynayay inuu mar kale dib u bilaabo barnaamijyadaasi. Laakiin wax walba si qarsoodi ah ayuu u burburiyay .

Balse markii baarayaashii Qaramada Midoobey in ay hayaan cadeyn ku adan in Ciraaq ay burburisay barnaamijkeeda Niyukleerka ayay baarayaasha ku guuldareysteen xaqijinta arrintaasi.

Dhammaadkii 2002, kormeerayaal Qaramada Midoobay ka socday ayaa waxay dib ugu laabteen Ciraaq iyagoo raadinaya hubka wax gumaada. Qaar ka mid ah kormeerayaashaas, oo la hadlay BBC-da markii ugu horreysay, waxay dib u u milicsadeen in ay eegaan goobaha ay xogaha sir-doonka ee reer Galbeedku soo jeediyeen in shaybaaro ay yaalaan. Waxay heleen oo keliya waxa mid loogu yeero "garai yar oo u eg nooca qaada jalaatada " oo ku daboolan mareegaha loo yaqaano cobwep.

Guuldaradii lagu guuldareystay in la helo hubka wax gumaada oo ay Ciraaq sameysanayso ma joojin in dalkaasi dagaal lagu qaado bishii March 2003.

"Waxaan isku dayay ilaa daqiiqada ugu danbeysa inaan ka fogaado tillaabo militari," Tony Blair ayaa sidaasi BBC u sheegay . Madaxweyne George Bush oo ka baqaya in xulafadiisa uu lumiyo codka baarlamaanka habeenka dagaalka, Mr Bush ayaa ku cadaadiyay Tony Blair in duullaanka ka qeyb qaato, balse ra’iisul wasaaruhu wuu diiday.

Wuxuu difaacay go'aankiisa labadaba waji lahaa taasi oo ahayd mabda' ahaan marka loo eego baahida loo qabo in lala tacaalo Saddam Hussein, iyo sidoo kale baahida loo qabo in la ilaaliyo xiriirka UK iyo Mareykanka. "Waxay saameyn weyn ku yeelan lahayd xiriirka," ayuu yiri, Mr Blair: