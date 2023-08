Waa tuma Khadiija Aadan Daahir, maxayse qorshaynaysaa?

Khadiija hadda waxay ku sugan tahay Kenya waxayna beenisay in ay wax lug ah ku leedahay arrinta shaqada looga joojiyey, ayadoo sheegtay in “cayaarahaas ay yihiin cayaaro jaamacadeed, ayna ka qayb galayaan ardayda jaamacadaha”.

Khadiijo Aadan Daahir waxay sheegtay in qaban-qaabiyeyaasha cayaarahaas ay muhiim u tahay, oo “xiriirkana aysan wax uga weydiin karin” in loo baahan yahay in la helo arday markaas jaamacadda ku jira, bacdamaa “la rabo ardayga kaarkiisa”.

Tan iyo wakhtigaas ayey Khadiija Axmed Daahir ahayd guddoomiyaha xiriirka cayaaraha fudud, waxayna sheegay in hadda ay Nairobi u joogto sidii la isugu diyaarin lahaa tartanka caalamiga ah ee cayaaraha fudud “sannadkan waxaan ordaynaa cayaaraha Maaratoonka” ayey tiri ayadoo intaa ku dartay in ay la socdaan cayaartoy diyaarsan, ayna “Nairobi u joogaan inay qaataan dal-ku-galkii ay ku tagi lahaayeen tartankaas”.

“Xiriir kasta isaga ayaa dhexdiisa is doorta, waxaana xubno ka ah naadiyada” ayuu yiri Xuute oo mar xubin ka ahaa xiriirka K/cagta, marna madax u ahaa naadiga Banaadir Telecom oo hadda loo yaqaano Muqdisho City Club. Wuxuu intaa intaa ku daray in cod bixin hal maalin ah la qabto ka dibna sidaa lagu doorto qofka hogaaminaya.

Shaqo ka joojinta iminka lagu sameeyey wuxuu ku tilmaamay inay tahay arrin lagu fududaaday. “Aniga waxaan aaminsanahay in khadiijo lagu fududaaday oo aysan mudnayn in heerkan la gaarsiiyo. Ayadoo marwo ah oo hooyo ah oo isboortiga ka tirsan ayey u soo dhabar adaygtay. Haddii ay wax qaldameen in lagu fududaado am qabo” ayuu yiri Xuute.