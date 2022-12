Ma dhici kartaa in xubinta taranka ragga lagu beero qof?

Su’aalahan ayaa yimid kaddib markii la sheegay in qalliinnada lagu beerayo xiniinyaha lagu sameeyo isbitaal gaar loo leeyahay oo ku yaalla deegaanka Borella ee dalka Sri Lanka.

Nin ku sugan deegaankaas ayaa warbaahinta u sheegay in qof dallaal ah u uku wargeliyay in hashii xiniin la siinayo lacag ka badan 8,000 oo doollarka Mareykanka ah.

Inkastoo kilyaha, beerka, indhaha iyo dhuuxa oo qof lagu beero ay tahay wax caadi ah, haddana waxay dood ka taagan tahay in xiniinyaha lagu beeri karo qof, sababtoo ah waa wax dhif iyo nadir ah.

Heerka hoormoonka testosterone ee ragga ee labada mataano ayaa caadi ahaa. Waxay sidoo kale dhaqaatiirtu sheegeen in labada ninba ay wax walba caadi u ahaayeen, qalliinka kadib.

Marka la eego dalalka sida Mareykanka, in la iibiyo xiniinyaha waa sharci darro.

Baraha bulshada waxaa ku baahayay in xiniinyaha lagu kala iibsado kumannaan kun oo doollar.

Inkastoo ay jireen warar sheegaya in hal xiniin lagu iibiyay 35,000 oo doollar si loogu sameeyo baaritaan sayniseed, warbaahinta caalamka ayaa baahisay inaan wax war ah laga heyn cidda lacagtaas la siiyay.

Waa kiisas dhif ah in baarayaasha caafimaad ay lacag ku bixiyaan in dadku ay ka qeyb qaataan daraasad. Si kastaba, warar kale ayaa sheegaya inay naadir tahay in marka horeba ay baarayaashu u baahdaan xiniin si ay baaritaan ugu adeegsadaan.