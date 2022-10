Qiso layaab leh oo dhex martay qoys muslim ah iyo qoys Hindu ah oo ay cadaawad ka dhaxeyso dadkooda

Saacad ka hor

Markii uu isbataalka imanayay waxaa u dreemayay xanuun. Baaritaan ka dib waxaa la ogaaday in kelyihiisa ay cillad leeyihiin, xalka kali ahna uu yahay in kelli kale loo galiyo.

Dhakhaatiirta ayaa u sheegay in Anita ay ugu deeqi karto kelyaha askariga lagu magacaabo Cali, oo ay is qaadan karaan caafimaad ahaan, halka Akbar kellidiisa loo bedeli karo oo lagu beeri karo Ankur.

Waxaa meesha isugu yimid laba qoys oo Muslim iyo Hinduu kala ah, balse isu baahan. Waxa ay isu sameynayaan waa in midba kan kale uu naftiisa badbaadiyo.

Dadka labada qoys ayaa sheegay in markii dadkii ka ag dhawaa ay ogaadeen in Hinduuska iyo Muslimiinta ay isugu deeqayaan kelyaha ay aad ula yaabeen.

Waxa uu sheegay in dad badan ay sidoo kale kula taliyeen in uusan ku deeqin kelyaha, balse uu ku adkaystay go’aankiisa. Waxa uu yiri, "Bani'aadannimada ayaa ku jirta in Hinduuga ay caawiyaan Muslimiinta, Muslimiintana ay Hinduuga caawiyaan."