Xaaska madaxweynaha Ukraine: "Aniga iyo ninkeygu waqti iskuma helno"

Saacad ka hor

"Tani waxa laga yaabaa inay tahay xoogaa danaysi ah, laakiin waxaan u baahanahay ninkeyga, ma ahan keliya in uu noqdo qof taariikh gala, laakiin waxaan ugu baahanahay garabkeyga," ayay tidhi.

Waxay ku tilmaantay xaaladdeeda shucuureed bilowgii duullaanka mid ay ku nooleed"dareen joogto ah oo argagax leh". Muddo kaddib , Olena ayaa garwaaqsatay in ay " lagama maarmaan tahay" inay is dejiso oo ay bilowdo la noolaashaha "waayaha soo wajahay".

"Waa ay i xanuunjinaysaa in aan arko carruurteyda oo aan wax qorshe ah sameysan, da'daas oo kale, dhalinyarada ayaa u baahan qorshe. Gabadhaydu waa 19 jir. Waxay ku riyoon jirtay safar dibadda ah, dareen tamashleyn, hadda, ma haysato fursad noocaas ah. Ayaay tidhi Olena Zelenska.

Sido kale aad ayey ula socotaa Olena in ay safka hore kaga jirto liiska bartilmaameedyada Kremlin-ka iyada, ninkeeda iyo carruurteeda.

Hadda, waxa ay dib u celineysaa xusuusteeda, waligeedna kuma riyoon in ninkeedu noqdo “qof sameyn doono taariikh-da uu maanta galay”, iyada oo sheegtay in ay u xiistay oo ay u baahan tahay in uu ninkeeda garabkeedu soo istaago.