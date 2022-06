Taliyihii sirdoonka Iiraan oo shaqada laga eryay iyo labo sabab oo la hadal hayo

59 Daqiiqadood ka hor

Sida lagu shaaciyay Wakaaladda Wararka ee Sepah News, afhayeen u hadlay taliska IRGC oo lagu magacaabo Ramazan Sharif ayaa sheegay in Janaraal Mohammad Kazemi loo magacaabay taliyaha cusub ee sirdoonka si uu u baddalo Mr. Tayeb.

Afhayeenka ayaa sidoo kale sheegay in Hussein Tayeb laga dhigay "la-taliyaha sarkaalka hoggaanka u haya ciidanka IRGC."

Lama shaacin sababta keentay in xilka laga qaado Taeb oo ka mid ahaa mas'uuliyiinta ugu magaca wayn Iiraan, balse waxaa jirta hadal-hayn la isla dhex marayo.

Tan koowaad waa in dhawaan ay warbaahinta Israa'iil shaaciyeen in Hussein Tayeb la la'yahay muddooyinkan, uuna ku howlan yahay qorshe ku aaddan in muwaadiniin reer Israa'iil ah lagu dilo gudaha waddanka Turkiga.