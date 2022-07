Maxaa ka jira in dowladda Mareykaka ay adeegsatay qof kale oo loo ekeysiiyay Biden?

Xigashada Sawirka, THE WHITE HOUSE

Saacad ka hor

Qaar ka tirsan dadka isticmaala baraha bulshada ayaa si been abuur ah u sheegaya in muuqaal laga soo duubay madaxweynaha Mareykanka, Joe Biden, uu qofka ka muuqda yahay nin kale oo loo ekeysiiyay Biden.

Muuqaallada loo adeegsado tiknoolojiyadda loo yaqaanno "deepfake" ayaa ah kuwo ay ujeeddadoodu tahay in qof uu iska dhigo inuu sheegayo ama samaynayo wax uusan samaynin qofkii saxda ahaa.

Maxay dadku sheegayaan?

Kumannaan qof oo isticmaala baraha bulshada ayaa sheegay in muuqaalka Biden uu yahay mid wajigiisa la saaray nin atoore ah, iyadoo la adeegsanayo tiknoolojiyadda casriga ah ee wax lagu baddalo.

Kumannaan jeer ayaa lasii faafiyay sawirro iyo qoraallo ay baraha bulshada soo galiyeen dad shaki ka muujinaya muuqaalkaas, oo ay ka mid yihiin shakhsiyaad caan ah oo ka tirsan falanqeeyayaasha telefishinnada garabka bidix ee Newsmax iyo One America News.

Sideen ku ogaannay inay arrintan been tahay?

Hal sabab oo ay dadka shakiga muujiyay u adeegsanayaan muuqaalkan waa in ay sheegeen in Madaxweyne Biden uu isagoo sidaas ka duwan kasoo muuqday muuqaal kale oo isla maalintaas la shaaciyay - kaasoo dadka qaar ay isaga laftiisa ku tilmaameen been abuur.