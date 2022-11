Dr Zakir Naik, daaciga lagu casuumay Qadar ee Muranka badan dhaliyay

Saacad ka hor

Waxaa la hadal hayaa in daaciga Muslimka ah ee Zakir Naik ay ku casuuntay dowladda Qatar si uu u faafiyo caqiidada Islaamka inta lagu guda jiro Koobka Adduunka ee FIFA . Markii la yiri Qadar buu aadayaa, hadal hayn ayuu meelo badan ka dhaliyay.

Hindiya

Ka hor inta aan daaci Naik laga mamnuucin in uu khudbado ka jeediyo dalka Malaysia oo dhan, toddobo gobol oo dalka ka mid aha ayaa xayiraad sii saaray.

Daacigan ayaa Malaysia ku noolaa saddexdii sano ee la soo dhaafay. Hindiya ayaa dhawr jeer dalbatay in loo soo gacangaliyo, balse Malaysia ayaa difaacday degenaanshaha uu dalkooda ka haysto, waxayna sheegtay in uusan maxkamadayn caddaalad ah ka helayn Hindiya.

Erayada afkiisa laga hayo

Bulshada asal ahaan Shiinaha ka soo jeedda ee dalka Malayshia u dhalatay ayaa iyagana 20% ah wuxuuna ku tilmaamay in ay "marti" ku yihiin dalka.

Ka dib markii xayiraadda lagu soo rogay, Naik ayaa soo saaray war qoraal ah oo uu raaligalin uga bixinayo hadalkiisii hore wuxuuna sheegay in si kale loo macneeyay.

"Sida aad la socotaan maalmihii u dambeeyay waxaa la igu eedeeay in aan cunsurinimo ka abuuray dalka, dadka i dhaliishanna waxay isticmaalayeen erayo si gaar ah loo soo xushay oo macnihii ay xambaarsanaayeen laga weeciyay, isla markaasna waxyaabo aan jirin lagu sii daray. Maanta ayaan booliiska u caddeeyay meesha aan arrintaas ka taaganahay,"

"Waxaa i murugo galiyay in arrintan oo dhan ay sababtay in dadka aan Muslimiinta ahayn ay u qaataan in aan cunsuri ahay … cunsurimimadu waa camal shaydaan, aad ayaana uga soo horjeedaa sida Quraankaba ku qoran, waxayna arrintaasi liddi ku tahay wax kaste oon u taaganahay ka daaci Muslim ah ahaan," ayuu intaas ku sii daray.