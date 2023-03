Waa kuma safiirka cusub ee uu Mareykanka u soo magacaabay Soomaaliya?

Xigashada Sawirka, US EMBASSY

48 Daqiiqadood ka hor

Haddaba waa kuma?

Safiirka Soomaaliya ee haatan wuxuu shaley sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda iskeed ugu dhawaaqday madaxbanaanida ee Somaliland in uu awood u leeyahay in ciidamadiisa uu dib uga soo celiyo magaalada Laascaanood isla markaana uu shaacin karo qorshe ku saabsan doorashooyinka Somaliland, sida ku xusan qoraal uu soo dhigay barta Twitter-ka ee safaaradda Mareykanka ee Muqdisho.