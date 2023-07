Sweden oo ka digaysa weerarro argagixiso ka dib gubiddii quraanka

22 Daqiiqadood ka hor

“Waxaa na soo gaaray codsiyo dheeraad ah oo la doonayo in la gubo in kutub lagu gubo, haddii la ogolaado, waxaan wajahaynaa khatar ah in xaalad ba’an aan galno” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha.

Telefishinka SVT ee dalka Sweden ayaa sheegay in bandhiggaasi uu ku dhamaaday si nabad ah, iyaga oo sii raaciyey in ninkii ka dambeeyay banaanbaxa uu jeexjeexay kitaabka Qur’aanka Kariimka ah, uu bogag ka mid ah kabihiisa ku masaxay halka uu qaarna ku laalaabay hilib doofaar caydhiin oo uu watay, arrintaas oo dad badan u arkayeen in uu rabay in dareenka dadka muslimka uu ku kiciyo.