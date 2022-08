Digniin laga soo saaray dagaal nukliyeer oo lagu halaagsamo: Waa kuwee dalalka laga baqayo inay adeegsadaan?

Saacad ka hor

Xiisadaha caalamiga ah iyadoo ay sii kordhayaan, “sii jirista bani’aadamka waxay ku xiran tahay hal is-faham-waa oo dhaca, ama xisaab qaldanta oo sababta in la isugu adeegsado nukliyeer,” ayuu hadalkiisa ku sii daray Xoghayaha.

Heshiiskaas oo dhacay sanadkii 1968 wuxuu ka dhashay qalalaasaha gantaalaha Cuba. Waa dhacdo inta badan lagu tilmaamo inay ahayd tii ugu dhowayd ee abid sababi gaarta dagaal nukliyeer. Heshiiska waxaa loo dejiyay qaab looga hortagayo in dalal badan ay sameystaan ama in la faafiyo hubka nukliyeerka, iyo in la sii wado hadafka ugu dambeeya ee ah hub-ka-dhigis dhameystiran oo nukliyeerka ah.