Haweeneyda Trump loo heysto inuu la "seexday" oo sheegtay inuusan xabsi u qalmin

Xigashada Sawirka, Getty Images

17 Daqiiqadood ka hor

Stormy Daniels ayaa sheegay in Donald Trump aanu u qalmin in loo xiro lacagihii iyada uu siiyay ee todobaadkan maxkamad la soo taagay isaga oo lagu eedaynayo dambi.

"Uma maleynayo in dambiyada uu iga galay ay u qalmaan in xabsiga la dhigo," akariishada aflaanta dadka qaangaarka ah ayaa weriye Piers Morgan sidaas ugu sheegtay wareysigeedii ugu horreeyay tan iyo markii kiiskan uu dib u soo cusboonaaday.

Madaxweynihii hore ee Maraykanka ayaa maxkamada Manhattan ka hor qirtay in aanu wax danbi ah galin ka dib markii lagu soo eedeeyay inuu ka been abuuray diiwaanka ganacsiga.

Eedeymahan culus ayaa haddii lagu helo ciqaabtooda noqoneyso ugu badnaan afar sano oo xarig ah.

Ms Daniels ayaa ku andacoonaysa in iyada iyo Mr Trump ay wada galmoodeen, isla markaana ay ka aqbashay inay ka qaadato $130,000 oo doolar qareenkiisii hore ka hor doorashadii 2016 si aysan arrintan u sheegin.

Lacagta noocaas ah ayaa sharci darro ka ah Maraykanka, waa tan lagu haysto Donald Trump.

Waxaa lagu haystaa inuu ka been sheegay diiwaankiisa ganacsiga oo uu lacagtaas ku sheegay mid lagu bixiyay shaqo uu qabtay qareen.

Ms Daniels ayaa u sheegtay weriye Piers Morgan oo ka tirsan Talk TV in aysan u malaynayn inuu u qalmo in lagu xiro wixii uu sameeyay.

Laakiin waxay intaas ku dartay in haddii lagu helo dambiyo kale markaas ay tahay xabsiga loo taxaabo si uu tusaale ugu noqdo kuwa kale.

Mr Trump ayaa wajahaya dambiyo kala duwan oo lagu eedeeynayo inuu si qaldan u maamulay waxyaabo sir ah, isku dayay inuu meesha ka saaro doorasho ka dhacday Georgia, iyo doorkii uu ku lahaa weerarkii lagu qaaday dhismaha Capitol ee Mareykanka.

Mar la weydiiyay inay ku marqaati furi doonto trump maxkamadda soo socota, Ms Daniels waxay ku jawaabtay, “dabcan haa”

"Waa wax aad u adag laakiin ma jirto wax aan qarinayo, waxaan ahay qofka kaliya ee runta sheegayay."

Xeer Ilaaliyaha degmada Manhattan, Alvin Bragg, ayaa sheegay in qarinta lacagta la siiyay Ms Daniels ay khiyaano ku ahayd codbixiyaasha.

Mr Trump ayaa beeniyay inuu xiriir galmo la sameeyay Ms Daniels, wuxuuna sheegay in lacagtan loo bixiyay si qoyskiisa looga ilaaliyo eedeymaha been abuurka ah, balse aysan ahayn in doorashada lagu qalqal galiyo.

Khubaro dhanka sharciga ah ayaa BBC-da u sheegay in ay u malaynayaan in aysan suurtagal ahayn in Mr Trump xabsiga la dhigo haddii lagu helo dambiga, ganaaxiisana uu noqon doono mid macquul.

Madaxweynihii hore ayaa mar kale u tartamaya Aqalka Cad, waxaana maxkamadyntiisa carqaladeyn kartaa isku daygiisii uu ku doonayay in uu ku raadiyo musharaxnimada Jamhuuriga.

Maxay tahay sababta Trump dacwadda loogu soo oogay?

Xigashada Sawirka, Getty Images

Toddobaadkii la soo dhaafay ayaa xubnaha xeer beegti fadhiday New York waxa ay codeeyeen in dacwad lagu soo oogo Trump, taaso ka dhigan in ay rumaysan yihiin in la hayo caddeymo waafi ah oo ka dhan ah Madaxweynaha hore.

Weli lama shaacin qodobada dacwadda.

Hase yeeshee xeer beegtida ayaa todobaadyo dhageysanayay caddeymo ku aaddan lacagta la siiyay haweeneyda lagu magacaabo Stormy Daniels, si loogu aamusiyo.

Lacagta ayaa la bixiyay ka hor inta uusan Trump noqon Madaxweynaha, wax yar uun ka hor doorashadii 2016 ee uu kaga guulaystay Hillary Clinton.

Waxaa la ogaan doonaa qodobada dacwadda marka la xiro Trump ee uu ka soo hor muuqdo garsoore ku sugan maxkamadda Manhattan.