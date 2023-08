Maxaad ka taqaan barnaamijyada Tiktok uu ka mid yahay ee la mamnuucay

Saacad ka hor

Dawladda Soomaaliya waxay soo rogtay amar ay shirkadaha Internetka bixiya ku joojinayaan in dadku isticmaali karaan barnaamijyada TikTok, Telegram iyo 1XBET.

TikTok

Waa bar internet iyo barnaamij lagu wadaago fiidiyowyo gaagaaban oo nooc kasta leh. Fiidiyowyada la soo dhigo waxay u dhaxeeyaan 3 seken ilaa 10 daqiiqo. Waxaa lagu dhaliilaa in faafreeb aysan ku samayn waxyaabo badan, waxaana laga leeyahay Shiinaha.

Telegram

Telegram wuxuu sheegaa in sida Whatsapp aysan cid kale suurtogal u ahayn inay arkaan ama dhagaystaan farriimaha ay laba qof isku dirayaan maadaama ay yihiin kuwo qafilan (encrypted).

Sannad ka dib Telegram wuxuu sheegay in macaamiishiisu ay gaareen 35 malyan oo qof. Wararkii ugu dambeeyey ee barnamijkaas laga soo xigtayna waxay sheegayaan in ilaa iyo bishii Luulyo ee sannadkan dadka ku xiran ee bil kasta isticmaala ay ka sare mareen 800 oo malyan.

1XBET

Waxa lagu eedeeyey in siyaabo sharciga ka baxsan ay u shaqayso, waxaana guddi baaris oo Ruush ah ay shaaciyeen bishii Agoosto 2020 magacyada rag la aaminsan yahay inay abuureen oo la kala yiraahdo Sergey Karshkov, Roman Semiokhin iyo Dmitry Kazorin.

Sidee looga falceliyey joojinta barnaamijyadan

“Seddexdaan in la tuuro waa talabo wanaagsan” sidaa waxaa yiri Abwaan Cismaan Cabdullaahi Guure oo ka mid ah hal abuurka Soomaaliyeed.

“TikTok xiridiisa waxaa ka horreysa in shaqo abuur loo sameeyo dhallinyarada. Nin shaqeeya wakhtiba uma hayo daawashada TikTok” ayuu yiri Cabdiweli Axmed.

Go’aanka joojinta ma hirgali doonaa

Go’aankan waxay u badan tahay in shirkadaha internetka bixiya ee ka hawlgala deegaannada ay dawladda Soomaaliya gacanta ku hayso ay fulin doonaan, laakinse lama oga meelaha aysan dawladdu ka talin sida uu uga hirgali doono.

Arrinta kale ee muhiimka ah in hoosta laga xarriiqo waxay tahay in uu jiro barnaamij la yiraahdo VPN oo dadka u suurtogalin kara in ay isticmaalaan barnaamijyadaas xataa haddii la joojiyo.