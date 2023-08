Waa kuma wiilka muddada gaaban caanka kaga noqday Facebook

Wiilkan yar ayaa Soomaalidu waxa ay kusoo dhaweeyeen Facebuugga si lama filaan ah iyagoo ka bixinaya faallooyin kala duwan, laftigiisu waxa uu sheegay in arrintaasi ay ku noqotay lama filaan, waxa uuna yiri “arrintan waxa ay igu noqotay filan waa, waxana aan dareemay farxad aanan waligey dareemin, markii hore waan qaadan waayay laakiin markii dambe qaatay in dad badani I taageerayaan”.

Harageelle ayaa sheegay in marka uu soo dhigayay sawirrada uusan ka lahayn ujeeddo gaar ah balse uu iska soo dhigay oo kaliya, waxa uu tilmaamay in uusan ka lahayn qorshe gaar ah, balse sida ay dadka caadiga ah u isticmaalayaan faceboogga si lamid ah oo kaliya uu usoo dhigay sawirrada.

Soomaalida faceboogga ayaa ku tilmaamay wiil yar oo shaqeysanaya isla markaana doonaya in uu dhinaca faceboogga waqti kula qaato bulshada qaybeheeda kala duwan iyagoo dhinaca fikradaha dadweynaha ama commentiyada u mariyay dhambaal soo dhaweyn ah, taa mid lamida waxa uu sheegay in dadka qaar ay farrimo aan wanaagsaneyn ama aflagaaddo ah u dirayeen.

Magaciisa saxda ah oo ah Maxamed-Xamdi ayuu sheegay in dadku hadda aysan ugu yeerin, taa badalkeedana uu sheegay in ay ugu yeerayaan xiddigga Haragelle oo ah magaca ugu qoran faceboogga isla markaana uu ku caan baxay, waxa uuna sheegay in magacaasi uu haatan u hirgalay.