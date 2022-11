Mareykanka oo qaaday tallaabo niyad jabisay haweenaydii u doonaneed wariyihii la dilay ee Jamal Khashoggi.

17 Daqiiqadood ka hor

Mareykanka ayaa go'aamiyay in dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudiga Maxamed Bin Salmaan la siiyo xasaanad meesha ka saaraysa dacwad la xiriirtay dilkii wariye Jamal Khashoggi.

Sirdoonka Mareykanka ayaa sheegay inay rumeysan yihiin in Amiir Maxamed uu amray dilka.

Laakiin dacwadaha maxkamadda, ee waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in uu leeyahay xasaanad, sababtuna tahay doorkiisa cusub ee xilka ra'iisul wasaaraha Sacuudiga.

Gabadhii u doonaneed Mr Khashoggi, Hatice Cengiz, ayaa barteeda Twitter-ka ku qortay in "Jamal uu maanta mar kale dhintay" iyadoo u sababeynaysa xasaannadda la siiyay ninkii lagu eedeyay inuu ku lug lahaa falkaas.

Dadka arrintaan walaaca ka muujiyay ayaa ayaa ku eedeyay hoggaamiyaha Sucuudiga iyo saraakiishiisa in ay "afduubteen, oo ay jirdileen, weriye Maraykan ah iyo u doodihii dimuqraadiyadda kaas oo ahaa Jamal Khashoggi.

Laakiin maamulka Biden waxay ahayd inuu xoogga saaro sharaxaad ku saabsan in xukunku aanu ahayn go'aamin dambi la'aan ah.

Sacuudi Carabiya ayaa sheegtay in weriyihii hore ee Washington Post lagu dilay "hawlgal aan qorshaysneyn " oo ay fuliyeen koox loo diray si ay uga dhaadhiciyaan inuu ku laabto boqortooyada.

Si kastaba ha ahaatee, saraakiisha Maraykanku waxay sheegeen in CIA-du ay ku soo gebagebaysay baaritaan ay sameysay in la hubo" in Maxamed Binu Salmaan uu ku lug lahaa falkii dhacay.