Haweeney la timid farsamo cusub oo lagu qisho imtaxaannada oo ay booliiska caalamiga ah ku raad joogaan

42 Daqiiqadood ka hor

Using FaceTime, Tan broadcast a livestream of the papers to Poh, her niece Fiona Poh and an employee Feng Riwen, who were waiting at the tuition centre. jawaabaha imtaxaanka oo laga soo shaqeeyay ayaa waxaa ardeyda loogu gudbiyay taleefoonada gacanta. "Haddii aan si fiican u maqlay, waa inaan iska aamusaa, haddii kale, waa inaan qufacaa," ayuu yiri arday ka mid ah dadkii qishkani lagu qabtay. Qishkan ayaa la ogaaday ka dib markii kormeeraha imtixaanku uu maqlay dhawaaqyo cod iyo shanqar aan caadi ahayn oo ka imanaysay mid ka mid ah ardayda.