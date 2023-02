Ilhaan Cumar: “Waxaa la ii beegsaday Diinteyda iyo Midabkeyga”

30 Daqiiqadood ka hor

Xildhibaan Ilhaan oo khudbad ka jeedisay Kongress-ka ka hor inta aan codka loo qaadin, ayaa sheegay in loo beegsaday Muslim-nimadeeda iyo in qaxootinnimo ay ku tagtay Maraykanka.

“Waxaa jira feker ah in aad tahay la tuhunsane haddii aad tahay soogalooti, aad ka soo jeedo qeybo gaar ah oo kamid ah caalamka, ama iyadoo lagu saleynayo midabkaaga ama in aad haysato Diinta Islaamka,” ayay tiri Ilhaan.

“Waxaan ahay Muslim, waxaan ahay soogalooti, waxaana ka soo jeedaa Afrika. Ma jirtaa cid ay layaab ku tahay in sidan la ii beegsado? oo la ii arko in aan xaq u lahayn in aan ka hadlo siyaasadda arrimaha dibedda Maraykanka. Mise in ay ii arkaan qof codkar ah oo u baahan in la aamusiyo,” ayay si qiiro leh u tiri xildhibaan Ilhaan.