Putin oo sheegay inay Yurub uga xanuun badan tahay cunaqabteynta saaran

Xigashada Sawirka, TASS VIA REUTERS

Saacad ka hor

Khudbad uu ka jeediyay Madasha Dhaqaalaha ee Vladivostok, ayuu ku sheegay in Ruushka uu la tacaalayo "gardarrada" dhaqaale ee Reer Galbeedka.

Laakiin, madaxweynaha Ruushka ayaa ka digay tayada nolosha dadka Reer Yurub in loo huray cunaqabataynta, halka waddamada saboolka ah ay luminayaan helitaanka cuntada.

Waxa uu sidoo kale sheegay in Yurub ay ku khiyaamayeen dalalka sabool ah arrimaha la xiriira badarka Ukraine.

Muddo bilo ah dekedaha Ukraine waxaa go’doomiyay ciidamada Ruushka, balse tan iyo markii dib loo fasaxay dhoofka horraantii bishii Agoosto, hoggaamiyaha Ruushka wuxuu caddeeyay in labo markab oo galley ah ay tageen Afrika. Waxa uu sheegay in uu doonayo in uu kala hadlo dib-u-eegidda heshiiska, hadalkaas oo ay ku gacan seyrtay Ukraine.