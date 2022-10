Shan bilyan oo telefoon oo sannadkan qashin ahaan loo tuurayo

Qashinka elektaroonigga ah oo halis weyn ku haya deegaanka

Ururka WEEE ayaa sheegay in cilmi-baadhistu ay muujinayso "buuro" qashinka elektarooniga ahi gaadhi doonaan 74 bilyan oo tan sannadkiiba marka la gaadho 2030-ka.

Macdanta agabkaa la tuurayo ku jirta waxa lagaga kaaftoomi karaa in mar kale dhulka laga soo qodo

Bilowgii sanadkan ayaa wakaaladda daraasadka Kimistariga ee boqortooyada Ingiriisku bilowday olole lagu doonayey in agabkaa la tuurayo ee elektaroonigga ah lagaga saaro macdanta ku jirta si agabka cusub ee la samaynayo loogu adeegsado, iyadoo sheegtay in qalalaasaha ka taagan dunida oo uu ku jiro dagaalka Ukraine keeni karo in macdanta birta ah soo saarkeedu hakad gasho.