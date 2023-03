"Meydkeeda waxaa lagu jarjarey miinshaar waxaana lagu kariyey digsi... maxaa dhacay ka dib?"

9 Daqiiqadood ka hor

Digniin: Waxaa laga yaabaa in akhristayaasha qaar ay dhibsadaan sheekada ama sharraxaadda warkan.

Waxay ahayd mid ka mid ah moodellada Instagram-ka, saamayn bulsheedna way lahayd. Waxaa la waaye maalmo ka hor.

Waa tuma Abby Choi?

In ka badan boqol kun oo taageere ayay ku leedahay Instagram-ka.

Abby marka ay jirtay da'da 18 waxay guursatay Alex Kwang-Kong. Waxay isu dhaleen laba caruur ah guurkan. Laakiin dhowr sano ka dib way kala tageen oo waxay guursatay Tam-chak-kwan. Guurkan dambena laba caruur ah ayey Abby dhashay.

Siday wax u dheceen ?

Abby waxaa la filayey in ay gabdheeda kasoo qaaddo dugsiga taariikhdu markay ahayd 21 kii bishii dhamaatay ee Febraayo. Balse ma aanay aadin iskuulka waayo waxaa la ogaaday in eyba maqan tahay. Markii hore waxaa loo qaatay in la af duubtay.