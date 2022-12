Pele: Sheekada ciyaaryahankii mideeyey qaranka dhan

23 Daqiiqadood ka hor

Markii aakhirkii warku soo baxay geeridiisa, waxay ahayd daqiiqad weyn. Cisbitaalku waxa uu soo saaray bayaan uu ku xaqiijinayo in uu u geeriyooday xanuun ka soo gaadhay xubno badan oo shaqada gabay kuwaas oo la xidhiidha kansarka mindhicirka balse waxa ay ahayd wax ka badan oo kaliya war-bixin caafimaad- waxa kale oo ay sheegtay in cisbitaalku la wadaago dhibaatada qoyska iyo cid walba ka soo gaadhay geerida “Boqorkeennii qaaliga ahaa. kubada cagta".

Madaxweynaha la doortay, Luiz Inacio Lula da Silva, oo lagu wado in la dhaariyo Axadda, ayaa sheegay in ay Sharaf u ahayd in uu arko Pele oo ciyaaraya, in kasta oo uu intaas ku daray in aanay ahayn "ciyaar", balse ay ahayd " bandhig oo kale".