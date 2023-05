Sababta aan Milan uga tagay si aan Muqdisho uga qabto shaqadeydii riyada

Dabcan waxay ahayd wax aad u adag in Mike Nithavrianakis lagala sheekaysto.

Aabaha dhalay laba caruur ah ayaa sheegay in inkasta oo qoyskiisu ay aad ugu farxeen markii uu xilka ka qabtay Talyaaniga, haddana waxaa jirta sharraxaad dheeri oo uu hadda bixinayo.

“Xaaladda amni ee Soomaaliya waxay ka dhigan tahay in qoyskeyga aysan i raaci karin, waana wax iska caadi ah inay ka welwelaan in aan Muqdisho saldhigtay.

Si kastaba ha ahaatee, wuxuu sheegay in uu had iyo jeer ka heli jiray bay'adaha adag "xiiso, dhiirigelin iyo abaal-marin" tan iyo markii uu ku biiray Xafiiska Arrimaha Dibadda, Barwaaqo-sooranka iyo Horumarinta ee (FCDO) isaga oo markaas dugsiga sare soo dhameeyay.

Doorkiisa ugu dambeeya wuxuu hoggaamin doonaa in ka badan 80 shaqaale ah oo ka shaqeeya Soomaaliya.

"Weerarradii al-Shabaab ee sannadkii hore waxa uu ka dhignaa in aanan wax dhalanteed khatareed ah ku jirin," ayuu yiri.

"Caqabadaha ka sokow, shaqadu waxay noqon doontaa mid soo jiidasho leh, anigoo diiradda saaraya sidii aan u gaarsiin lahaa UK in ay la dagaalanto argagixisada, xasilinta iyo yoolalka bani'aadamnimada."

Khatarta ay dublamaasiyiinta ku wajahayaan agagaarka Suudaan ayaa dhawaan hoosta laga xariiqey halkaas oo boqortooyada Ingiriiska ay soo gebagebeysay daad gureynta degdegga ah ee ugu weyn uguna dheer marka la eego dalalka reer galbeedka ee kale, halkaas oo ay ka soo saartay in ka badan 2,450 qof.

Mike kuma cusba in uu ka shaqeeyo degaano halis ah xilligiisii xafiiska arrimaha dibeda ee uu kasoo shaqeynayey ku dhawaad 40 sano.

"Waxaan si cad u xusuustaa in aan talefan ku hadlayey xilli uu socday weerar hoobiye ah, kaasoo ku dhacay meel u dhow safaaradda.

“Caruurtayda markaas waxay kala jiren siddeed sano iyo afar sano, saas darted aad ayey iigu adkayd in aan la tacaalo qoysas ku caruur waayey musiibada.”

Wuxuu ku tilmaamay “shaqo Qallafsan” halkaas oo qolal meydadku “bux dhaafeen” balse wuxuu sheegay in markaas loo baxsado “xirfadda iyo tababarka”.

Waxa uu uga mahad celiyey xaaskiisa Libby iyo qoyskiisa sida ay ugu dadaaleen in uu kasoo kabto utunta kasoo gaadhay shaqadiisa wuxuu dhawaan dhameystiray orod maratoonka markiisii labaad.

Waxa uu sheegay in uu jecel yahay shaqadiisa uu ku matalayo Uk iyo Scotland wallow uu qof baraha bulshada isticmaalaya ugu yeeray “Diblomaasi gaboobay, oo la dhoobdhoobay”.

“Diblomaasiyiintayadu way ku faraxsan yihiin in ay calanka UK ka lulaan gees walba oo halis ah caalmaka.”

Taasi waa sababta Mike Nithavrianakis uusan uga caga jiidin in uu ka boxo Lombardy xitaa haddii ay ku qaadanayso in uu qoYskiisa in badan ka maqnaado.