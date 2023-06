Maxaad ka ogtahay hilibka gacan ku sameyska ah iyo dalka kaliya ee laga cuno?

Marna ma malaynaysid in cadka hilibka ah ee hortayda yaal aanu ka iman xoolo. Waxa lagu sameeyay shaybaar ku yaal dhul warshadeed dhawr mayl waddada u jira, ayuu yiri weriyaha BBC ee ka warbixinaya arrintan.

Shirkadda hilibka beertay ee Eat Just oo fadhigeedu yahay California, Mareykanka - ayaa sheegtay in uu yahay nadiif laga sameeyay waxyaabo dabiici ah - iyada oo aan wax tanaasul ah laga sameyn in uu dhadhan fiican yeesho. Balaayiin doollar ayaa lagu shubay warshadaha, laakiin calaamado su'aal weyn ayaa dul taagan sii jiritaanka hilibkan gacan ku samayska ah.