Wiil uu dhalay Cusaama Bin Ladin oo bixiyay xog la yaab leh oo ku saabsan aabbihiis

Waan la yaabay markii Cumar uu ii sheegay in Khartuum aabbihii uu eey ku dhaqan jiray. Waan la yaabay sababtoo ah Muslimiinta ayaa aad uga fogaada eyga iyaga oo u arka in uu nijaas yahay.

Xaaska koowaad ee Usama Bin Laden, Najvi Ghanem (Najvi Bin Laden), ayaa sida u sheegtay Jean Sassoon, oo ay buuggeeda ku qortay. Najvi waxay intaa ku dartay in mid ka mid ah eygooda la xaday, halka midkii kalana uu xanuun la soo darsay, ka dibna si lama filaan ah uu u dhintay.

Toddoba sano kadib markii buugga la daabacay, ayaa wiilka uu dhalay Osama Bin Laden, Cumar Bin Laadin oo wareysi siiyay wargeyska The Sun wuxuu ku sheegay in aabbihii Usama Bin Laden uu hub kiimiko ah ku tijaabiyay eeygiisa. Cusaama Bin Laden ayaa lagu dilay howlgal ciidamada Mareykanka ay ka fuliyeen magaalada Abbottabad ee dalka Pakistan.

Wixii intaa ka dambeeyay waxaa soo baxayay warbixinno dhowr ah oo sheegaya in Usama Bin Laden oo ah ninka loogu doonista badnaa caalamka uu hub kiimiko ah ku tijaabiyay eey.

"Waxay ku tijaabiyeen (hubka kiimikaalka) eey, anigu kuma faraxsanayn arrintaas. Waxaan isku dayay inaan iloobo dhammaan xusuustaas xun ee arrintan ku saabsan, way adag tahay laakiin waqti ka dib ayaad ka gudbaysaa.' Waxay ahayd markii ugu horreysay oo Cumar bin Ladin uu aaday Afgaanistaan ​​si uu ula kulmo aabbihiis iyo qoyskiisa. Waxay qoyska lahaayeen eey lagu magacaabo 'Bobby'.

Buuggu laga qoray Bin laden ayaa sheegaya in eygaasi uu si lama filaan ah u dhintay. Laakiin qofna ma oga sababta uu u dhintay.

Cumar bin Laden hadda waa 41 jir. Waxa uu Suudaan kula noolaa aabbihiis Usama Bin Laden intii u dhaxaysay 1991 ilaa 1996. Cumar ka dib markii ay kala tageen aabbihiis waxa uu qirtay in uu tababar hubka sida loo isticmaalo ah ku soo qaatay xeryo lagu tababaro Al-Qaacida.

Cumar waxa uu buuggan ku sheegay in ay tahay wax aan la aqbali karin in aabbihiis uu dilo dad shacab ah, waana sababta aan uga baxay Al-Qaacida ayuu intaa raaciyay. "Aabbahay kuma faraxsanayn go'aankan laakiin wuu i macsalaameeyay"

Sidoo kale Cumar ayaa mar guursaday balse markii dambe way kala tageen xaaskiisa iyada oo u dhashay hal wiil.

Wareysi uu siiyay wargeyska The Sun, Cumar waxa uu ku yiri 'Labadii May , 2011, waxaan ku sugnaa Qadar markii la ogaaday in ciidamada badda ee Mareykanka ay aabbahay ku dileen magaalo ku taalla Pakistan.'